Man lost schot midden in woonwijk Den Bosch, politie zoekt met helikopter naar dader

Een man heeft donderdagavond een schot gelost, midden in een woonwijk in Den Bosch. Volgens de politie schoot hij één keer in de lucht. De politie zoekt met een helikopter naar de dader.

In de straat is een huls gevonden, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond kwart voor negen aan de Hoekkampstraat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Wat de aanleiding is voor het schot, is nog niet duidelijk.



De politie heeft het signalement van de dader verspreid via Burgernet. Het zou gaan om een 22-jarige man met rastahaar en een stevig postuur.