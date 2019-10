Medewerkers Amphia ziekenhuis die dinsdag actie willen voeren, door leiding onder druk gezet

Van den Broek (47) zegt verbaasd en verrast te zijn door een publicatie vrijdagochtend waarin wordt gesteld dat er 'een regelrechte angstcultuur heerst' in het Amphia. “De inhoud van het verhaal klopt in grote lijnen wel, maar van het bericht zelf waren wij niet op de hoogte. De timing is ook hoogst ongelukkig. Wij zijn als actiecomité namelijk goed in gesprek met de Raad van Bestuur over de acties aanstaande dinsdag. Dan zit je hier niet op te wachten.”

Er bestaat het vermoeden dat een van de leden van het actiecomité het verhaal naar buiten heeft gebracht. “Dit is dus niet namens het actiecomité gebeurd", benadrukt van den Broek. Toch is het gegeven van een angstcultuur niet nieuw voor hem. "Het is waar dat een kleine groep leidinggevenden medewerkers onder druk heeft gezet níet mee te doen aan de acties. Er is zelfs met ‘ontslag op staande voet’ gedreigd.”

'Dreigen met ontslag kan absoluut niet'

“Dit kan natuurlijk absoluut niet en we hebben de signalen direct doorgespeeld naar de manager van personeelszaken en de Raad van Bestuur. Die hebben de betreffende leidinggevenden er direct op aangesproken. Het gaat echt om een hele kleine groep leidinggevenden. De medewerkers kunnen dinsdag probleemloos actievoeren.”

Van den Broek stelt dat het actiecomité alle ruimte en steun krijgt van de Raad van Bestuur wat betreft de actiedag. “Dat krijgen we zeker, maar leuk vinden doen ze het niet. Helemaal niet! Ze zijn er alles behalve gelukkig mee.”

Vakbond bezig met voorbereiding acties

Ellie Soelen van NL ’91, de vakbond voor verzorgenden en verpleegkundigen, distantieert zich ook van uitspraken over een mogelijke angstcultuur bij het Amphia ziekenhuis. “We zijn bezig met de voorbereidingen van de actiedag aanstaande dinsdag. En die staat in het teken van een betere cao, niet van angstcultuur. De uitspraken hierover laten we bij degenen die ze heeft gedaan.”

Het wordt nog spannend of de acties dinsdag überhaupt doorgaan. Het Amphia kampt sinds vrijdagochtend met een stroomstoring die het halve ziekenhuis plat heeft gelegd. Als het aan actiecomitévoorzitter Arjan van de Broek ligt, staat dit echter buiten kijf. “De acties dinsdag gaan door. Hoe dan ook!”

