Urenlange storing Amphia ziekenhuis verholpen, spoedeisende hulp weer open

Het Amphia was vrijdagavond om zes uur weer volledig operationeel, dus ook voor alle spoedzorg. Voor de OK- en oncologiepatiënten is dit weekend extra capaciteit georganiseerd. Komende maandag zullen alle poliklinieken weer normaal werken.



De problemen bij Amphia begonnen vrijdagochtend rond kwart over vijf. Het ziekenhuis was lange tijd telefonisch niet bereikbaar. Ook hadden medewerkers beperkt toegang tot onder meer patiëntendossiers. Rond half vier werd ook de spoedeisende hulp gesloten.



Spoed

In totaal werden 21 spoedgevallen doorgestuurd naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en het Bravis in Bergen op Zoom of Roosendaal. Alle vestigingen van Amphia in Breda en de locatie in Oosterhout hadden te kampen met dezelfde storing. Spoedoperaties van patiënten die al waren opgenomen in het Amphia gingen echter wel door.



Ook veel afspraken en behandelingen in de polikliniek gingen vrijdag niet door. Patiënten die niet bereikt konden worden, werden alsnog geholpen of er werd een nieuwe afspraak gemaakt. De oorzaak van de storing is nog altijd onbekend.