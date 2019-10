Les (42) achtervolgt gewapende overvaller in Eindhoven: 'Ik wilde hem neerhalen'

Een filiaal van Domino's Pizza aan het Dirigentplein in Eindhoven werd donderdagavond rond negen uur overvallen. Les, die anoniem wil blijven, woont boven de pizzeria en was op dat moment toevallig beneden. Hij kreeg geen water uit de kraan en wilde hulp van zijn onderburen. "Ik zag een man met een groot mes bij de pizzeria naar binnen lopen. Hij sprong over de balie en bedreigde het personeel. Ik wist meteen dat het foute boel was."



IJzeren staaf

"Bel nu meteen de politie", schreeuwde Les naar een groepje sporters, dat toevallig op het plein stond. "Ik vroeg of ze toevallig een ijzeren staaf bij zich hadden, of iets anders wat ik als wapen kon gebruiken", vertelt Les. Helaas hadden ze alleen wat gewichten bij zich.



LEES OOK: Gewapende overval op pizzeria in Eindhoven, dader gevlucht



De overvaller liep met een tas vol geld naar buiten. "Ik had mijn jas maar uitgedaan. Die zou ik als een soort schild kunnen gebruiken, om de ergste steken af te kunnen weren." De man liep om het gebouw heen. Les probeerde hem zo onopvallend mogelijk te volgen.



'Hij keek me recht aan'

De verdachte gooide iets verderop zijn mes in de bosjes en zijn jas in de prullenbak. Les probeerde nog een foto van hem te maken, maar zijn accu was leeg. "De slechtste timing ooit natuurlijk", lacht hij. Opeens stopte de overvaller. "Hij keek me recht in mijn ogen aan. Ik schrok me rot en dook achter een auto." De man graaide in zijn jaszak. "Ik dacht dat hij een wapen pakte, maar het was gelukkig zijn fietssleutel."



De man fietste rustig weg. "Bel de politie dan", schreeuwde de overvaller, met een Oost-Europees accent. Les: "Even twijfelde ik om hem van zijn fiets te trappen. Overal was politie in de buurt, dus het moest kunnen. Toch was er iets wat me tegen hield."



Les legde dezelfde dag een getuigenverklaring bij de politie af. Een dag later baalt hij flink. "Ik had hem neer moeten halen. Dan had hij nu allang vast gezeten."