Je raadde het al: Deurne heeft niet het mooiste station van... Engeland

"Dit is geweldig! Onbeschrijfelijk! Ik ben heel erg trots", vertelt een opgetogen Michel Lintermans (52) uit Deurne, die donderdagavond bij de prijsuitreiking in het Engelse Telford was. Hij gaf het station op en is ook voorzitter van Stationspark Deurne. "Ik ben nog lekker aan het nagenieten in Londen."



Hoe dan?

De wedstrijd is in principe bedoeld voor kleine en middelgrote stations van Engeland. Toch gaf de eigenwijze Lintermans het station in Deurne op. En wonderbaarlijk genoeg, kwam er goedkeuring van de organisatie achter de ‘ACoRP’s Community Rail Awards 2019’. "Ze vonden het alleen maar mooi dat een niet-Engels station meedeed."



The Association of Community Rail Partnerships (ACoRP), de organisatie achter de wedstrijd, bevordert het 'adopteren' treinstations. Vrijwilligers zorgen er dan voor dat de stations groener, aangenamer en gezelliger worden. Het station dat daar het beste in slaagt, wint de ACoRP’s Community Rail Award.



Spoorgekken

In totaal waren er zo'n tien categorieën. Deurne deed mee in de categorie: mooiste en meest duurzame station. In totaal waren er dertig stations in deze categorie in de race voor de prijzen. "Het was een geweldige avond, met alle spoorgekken bij elkaar."



Volgend jaar doet het station van Deurne weer mee. "Dan gaan we zeker winnen!", vertelt Lintermans. Hij overweegt zelfs om de Engelse wedstrijd ook in Nederland te gaan organiseren.

Een trotse Michel (links) neemt de prijs in ontvangst. (foto: Michel Lintermans)