Helmonder reed ruim zestig kilometer te hard toen hij meisje (18) doodreed

Hij ging met snelheid van 113 kilometer per uur over de kruising, waar je maximaal 50 mag rijden. Dat meldt de Limburger donderdag.



Examenfeest

Een 20-jarige Helmonder reed zaterdag 22 juni een fietsster aan in Nederweert en is vervolgens doorgereden. De man kon later worden aangehouden. Het slachtoffer was onderweg naar huis na afloop van een examenfeest. De jonge vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Brugstraat met de N266 in het Limburgse dorp. De 18-jarige fietsster reed in een groepje.



De rechtszaak gaat in november verder.