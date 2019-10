Slachtoffers kindermisbruiker Van Zwam wisten dat foto verspreid werd: 'Confrontatie is schokkend'

Slachtoffers van de ontsnapte tbs'er Ronald van Zwam (40), die onder anderen twee Brabantse meisjes misbruikte, waren vooraf op de hoogte dat zijn foto door de politie verspreid ging worden. Els Coenen werkt met slachtoffers van seksueel misbruik. Volgens haar is het goed dat zijn slachtoffers wisten dat de foto eraan kwam: "Dat geeft toch een vorm van controle. Ze worden niet helemaal overvallen, hoewel een confrontatie met een dader, al is het via een foto altijd schokkend zal blijven."

Ze vervolgt: "Dit is hoe dan ook een trigger. De impact verschilt van persoon tot persoon. Ook spelt mee in hoeverre ze de gebeurtenis hebben verwerkt." Coenen werkt voor Blauwe Maan, een organisatie die hulp biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik die er zelf niet uitkomen.

"Wanneer heeft iemand een traumatische gebeurtenis verwerkt", denkt Coenen hardop. "Heftige gebeurtenissen kun je nooit uitgummen, ze blijven altijd als een rode draad in je leven aanwezig. Alleen proberen wij als hulpverleners de negatieve impact daarvan op het dagelijks leven zo klein mogelijk te maken."

Van Zwam werd in de Nijmeegse Pompekliniek behandeld na het misbruiken van onder meer de twee Brabantse meisjes. Hij ontsnapte tijdens een begeleid verlof. Opmerkelijk genoeg, noemt Coenen het voor slachtoffers van andere misbruikers dan Van Zwam 'fijn' dat zijn foto is verspreid. "Het herkenbaar in beeld brengen van de ontsnapte misbruiker geeft slachtoffers controle. Ze weten nu voor wie ze moeten uitkijken en de meesten weten nu dat het niet om hun dader gaat."

Voordat de politie de foto van Ronald van Zwam naar buiten bracht, zijn alle slachtoffers op de hoogte gebracht. Woordvoerder Elsbeth Beuker van het Landelijk Parket licht nog eens toe hoe de werkwijze is van het Openbaar Ministerie. "Persoonlijke gegevens zoals complete naam, leeftijd en foto worden alleen vrijgegeven op het moment dat alle andere opsporingsmethoden niet voldoende werken. Het maatschappelijk belang gaat hierin boven het persoonlijk belang van slachtoffers die hier mogelijk last van hebben."

Els Coenen heeft een dag na publicatie nog geen enkele cliënt gesproken die de foto van de gevluchte tbs'er ter sprake bracht. "Dat kan toeval zijn", zegt ze.

Trigger

Want hoewel het dus op een bepaalde manier 'fijn' kan zijn voor slachtoffers dat de foto van een misbruiker wordt verspreid, kan het ook andere gevoelens oproepen. "Het blijft een trigger. En triggers roepen altijd emoties op al is het maar een fractie van een seconde", zegt Nicole Akkerman, collega van Coenen. "Bij slachtoffers van seksueel misbruik zijn het vaak gevoelens van: onveiligheid, angst, herbeleving, schaamte en schuldgevoel die naar boven komen", legt ze uit. Het leven kent veel triggers voor slachtoffers in het algemeen. Overlijden, geboorte, verhuizing zijn zo van die ervaringen die dit soort emoties ook kunnen oproepen."