'Als God in Frankrijk' 80.000 kilo druiven plukken in wijngaard van de kloosterzusters

OOSTERHOUT -

Honderden vrijwilligers zijn ook dit jaar weer meer dan bereid om de zusters van klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout te helpen met de druivenoogst. Maar liefst 80.00 kilo moet er worden geplukt. Dat is hard werken, maar je krijgt er ook wat voor terug. "'s Morgens zie je de zon opkomen boven de wijngaard. Het is net alsof je in Frankrijk bent. Het is prachtig."