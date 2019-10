Voormalige Intertoys-winkeliers willen het anders en beter gaan doen onder de naam Jase en Joy

Eigenaar Mark Schoones van de gloednieuwe Jase en Joy in Veldhoven moet zelf ook nog even wennen aan de nieuwe naam. Hij is de derde uit een generatie die al vijftig jaar een goedlopende speelgoedwinkel in Veldhoven heeft. Verder gaan onder de vleugels van Intertoys ziet hij niet zitten. Er is te weinig vertrouwen in de investeerder die de noodlijdende keten overnam.

Schoones hoort bij een groepje van zeven ondernemers dat ervoor kiest om onder de nieuwe naam verder gaan. Vijf daarvan komen uit Brabant, uit Veldhoven, Eindhoven, Deurne, Gemert en Budel. Een nieuw contract met Intertoys zagen de ondernemers niet zitten omdat er teveel onzekerheden waren.

Kinderen gaan testen

De winkeliers willen het onder de nieuwe vlag anders en beter gaan doen. Achter de schermen is maandenlang gewerkt aan het concept. De verbouwing en andere indeling van de winkel is nog in volle gang. In de nieuwe opzet gaan kinderen straks zelf speelgoed testen in de winkel.

In Veldhoven zijn daarvoor al acht aanmeldingen. Ook hoopt de winkel met de nieuwe naam weer tieners te trekken. Die komen niet als er speelgoed of toys in de naam staat, is de gedachte.

Social media

De figuurtjes Jase en Joy worden veelvuldig ingezet op social media. De verhaaltjes erom heen moeten mensen naar de winkel trekken. Met een traditionele winkel, een dik speelgoed boek en een goede webshop denkt de nieuwe keten toekomst bestendig te zijn.