Ronald van Z. wil onderhandelen over terugkeer naar kliniek, bijna 100 tips over ontsnapte tbs'er

EINDHOVEN -

Ruim vier dagen na de ontsnapping van Ronald van Z. tijdens begeleid verlof uit de Pompekliniek in Nijmegen hebben politie en justitie nog geen idee waar de tbs'er is. Dat terwijl Van Z. zelf actief contact zoekt met de media om te onderhandelen over zijn terugkeer naar de kliniek. Van Z. is in 2014 veroordeeld omdat hij twee Brabantse meisjes had misbruikt.