Tweelingzussen Marloes en Eefje dragen Lingo-sokken vol trots na record: 'Het was een gekkenhuis'

Acht afleveringen waren de twee te zien bij het populaire woordspelletje op SBS6. Een record, want geen enkele speler deed vaker mee. Dinsdagavond werd er afscheid van ze genomen, maar ze namen wel mooie prijzen mee naar huis: een kleine 7500 euro, twee reischeques en natuurlijk de Lingosokken.

"We hebben bizar veel reacties gehad, echt gekkenhuis", blikt Eefje terug. "Sommigen vonden dat ik te hard schreeuwde, anderen waren ons na al die keren echt wel zat en er waren er ook die het heel jammer vonden dat we eruit lagen." Iedereen leefde mee, zus Marloes kreeg zelfs de vraag of ze misschien nog vrijgezel was.

Mixer, cowboy, cacao, de meest ingewikkelde woorden kwamen voorbij. De allermoeilijkste? "Dat was bamibal", vindt Eefje. Ook in de tienletterwoorden maakten de twee veel indruk. "Daarin vulden we elkaar gewoon goed aan." En dat ze een tweeling zijn, was ook een voordeel. "We kennen elkaar natuurlijk door en door."

Of ze nog een keer meedoen aan Lingo? "Dat zou best kunnen, maar dan moeten we wel even geduld hebben. Pas over drie jaar mag je je weer opgeven."