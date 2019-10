Boeren zitten niet te wachten op uitkoop van provincie, 'ik wil boeren tot mijn pensioen' [VIDEO]

OISTERWIJK -

De provincie gaat de boer op. Ze willen boeren vlakbij natuurgebieden uitkopen of helpen bij het milieuvriendelijker maken van de stal. Zo moet de stikstofuitstoot worden verminderd. Op die manier kunnen een bouwprojecten die nu stil liggen toch worden uitgevoerd. Ambtenaren gaan langs bij de boeren om te vragen of ze willen worden uitgekocht. In Oisterwijk zitten de melkveehouders Bart Stokkermans en Frans Kennes daar niet op te wachten. In de video vertellen ze waarom.