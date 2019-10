Zedenzaak Oudenbosch: 'Verdachte bond vrouw (21) vast in eigen huis en verkrachtte haar'

"De verdachte is terecht gekomen in een web van eigen leugens", zei de officier van justitie donderdag tijdens de inhoudelijke behandeling van een ernstig zedenmisdrijf op 21 maart in Oudenbosch. In het huis van haar ouders werd een jonge vrouw (21) vastgebonden door een man (37) die zich zou hebben voorgedaan als pakketbezorger. Justitie is ervan overtuigd dat de indringer haar vervolgens verkrachtte en wil dat hij vijf jaar de cel ingaat. De verdachte zelf ontkent de verkrachting.

"Ik heb alles verklaard wat er te verklaren valt", begint de verdachte donderdag zijn verdediging. Toch komen er gaandeweg het gesprek tussen de rechters en de verdachte nieuwe feiten boven tafel. Zo gaf hij donderdag voor het eerst toe dat hij de jonge vrouw van wie hij haar ouderlijk huis binnendrong, inderdaad boeide.

Het kostte ruim twee uur tijd voordat de verdachte tot zijn verklaring van het voorval kwam, op iedere vraag van de rechters werd enkel kort en bondig gereageerd. "Wat is het verhaal nu?", vroeg één van hen dan ook fel. Zijn advocaten beamen dat de gesprekken met hun cliënt moeizaam verlopen: "Dat is een pijnpunt in het geheel."

Niet verkracht

De verklaringen van de verdachte en het slachtoffer liggen ver uiteen. De verdachte blijft erbij dat hij de jonge vrouw niet verkracht heeft. Seksuele handelingen die hij uitvoerde, zouden met toestemming zijn geweest. Hij zou gestopt zijn toen hij besefte dat ze geen seks wilde. "Ik zei dat ik samen aangifte wilde doen. Toen zei ze als jij niets zegt doe ik dat ook niet."

Volgens de jonge vrouw is de waarheid een hele andere. De verdachte zou naar het toilet zijn gegaan en terug zijn gekomen met zijn geslachtsdeel nog uit zijn broek. Hij kleedde haar uit en stopte een zachte doek in haar mond. Daarna verkrachtte hij haar. In de slachtofferverklaring die haar advocate voorlas, stelt het slachtoffer: "Mijn emoties zijn als een bom. Ik hoef maar iemand raar te zien kijken of iemand tegen komen die op jou lijkt en ik breek."

Compositietekening

Nadat een compositietekening van de verdachte werd gedeeld, meldde hij zich niet. Volgens hem had hij die niet gezien, de rechter denkt daar anders over: "U heeft het er met uw vrouw nog over gehad, lijk ik er op?"

Het enige moment dat de verdachte wel zijn emotie toont, is wanneer hij de impact van zijn arrestatie op zijn gezin uitlegt. Zijn kinderen zagen hoe hij thuis door de politie ingerekend werd. "Wat mijn gezin meemaakt, ik had niet verwacht dat dit zoveel te weeg zou brengen. Ook voor het slachtoffer, dat is mijn intentie niet geweest."

Zwarte magie

De verdachte is zelf ook geschrokken van wat er gebeurd is. "Ik heb iets kwaadaardigs gedaan terwijl ik dat niet in me heb, en ik heb er enorm spijt van." Hij denkt dat zwarte magie, dat groot is in de Surinaamse cultuur, daar mee te maken heeft.

Zo zag hij net voor hij aanbelde zijn overleden oma die hem waarschuwde. "Het was precies twee dagen nadat mijn stiefmoeder terug kwam van Suriname. Zij werkt alles tegen. Ik hoorde dat ze naar iemand is geweest die zich bezighoudt met zwarte magie."

Het openbaar ministerie eist 5 jaar gevangenisstraf en smartengeld van ruim 10.000 euro. De rechtbank doet 24 oktober uitspraak.