Bekladder van oorlogsgraven in Mierlo mag cel verlaten, maar krijgt wel psychische hulp

"De afgelopen weken heeft deze man in voorlopige hechtenis gezeten. Voor het onderzoek is het op dit moment niet noodzakelijk dat de verdachte vastzit", laat de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Afspraken

De man heeft 'aanzienlijke psychische problemen' en daarom zijn er volgens het OM duidelijke afspraken gemaakt met de GGZ over de voorwaarden van zijn schorsing. Het OM kan niet precies ingaan op de exacte voorwaarden, maar meldt wel dat het gaat om 'behandelingen en hulp'.

Het is nog niet zeker of de man uiteindelijk straf krijgt. "Wij hebben eerder al aangegeven dat het maar zeer de vraag is of een langere celstraf in dit geval passend en mogelijk is. Op een later moment nemen wij een definitief besluit over de afdoening van de strafzaak."

Op 13 september waren tientallen graven, muren en de kapel van de oorlogsbegraafplaats aan de Geldropseweg beklad. Er was onder andere een enorm hakenkruis op de binnenmuur van de kapel gekalkt. Een dag later werd de 36-jarige man aangehouden op verdenking van de bekladdingen.