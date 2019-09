Man (36) aangehouden voor bekladden oorlogsgraven Mierlo, motief nog onduidelijk

Op de buitenmuur van de begraafplaats ontdekte een voorbijganger vrijdagochtend dat er met grote zwarte letters 'MH 17 lie' was geschreven. Op de binnenmuur van de kapel was een enorm hakenkruis gekalkt en ook de witte grafzerken op het Britse ereveld met 665 oorlogsgraven waren onder handen genomen.

Hoogbejaarde Amerikaanse oorlogsveteranen reageerden geschokt op het bekladden van de oorlogsgraven. "Ik kan de dader beter maar niet tegenkomen", zei een van hen. "Ik zou hem wurgen, denk ik."

Hevige emoties

Ook op social media riep de grafschennis hevige emoties op. "Vuil, ellendig en misselijkmakend", schreef iemand die naar eigen zeggen 'uit z'n slof schoot'. "Onfatsoenlijk!", reageerde een ander "Wat je punt ook is, dit zet je toch niet op een graf?"

Ook op verschillende andere plekken in Helmond en Mierlo bleken muren beklad met soortgelijke teksten als op de oorlogsbegraafplaats in Mierlo werden ontdekt. De politie vermoedt dat dit het werk is van dezelfde dader.

Schoonmakers deden vrijdagmiddag hun uiterste best om alle troep te verwijderen.

Bevrijding

Het moment waarop de oorlogsmonumenten werden beklad, ligt extra gevoelig omdat in deze periode uitgebreid wordt stilgestaan bij de bevrijding van Brabant in 1944, 75 jaar geleden. Woensdag werden in de St. Willibrorduskerk in Waalre alle Brabantse militairen en verzetsmensen herdacht, die sneuvelden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Op de begraafplaats in Mierlo liggen veel militairen die in Oost-Brabant sneuvelden vanaf 17 september 1944 bij operatie Market Garden. De vele doden die vielen bij dat geallieerde offensief worden de komende tijd herdacht en geëerd.

'Ouderwets politiewerk'

De politie kwam de verdachte volgens een woordvoerder op het spoor door 'ouderwets politiewerk' en door achtergelaten sporen uit te pluizen. Hij is thuis van zijn bed gelicht.

Over het motief van de man kan de politie nog niets zeggen. De geschreven teksten oogden nogal onsamenhangend. Maar of de verdachte een verward persoon is, kan de politie niet zeggen. Maar als er tijdens het verhoor aanleiding toe blijkt te zijn, zal de de verdachte alsnog worden onderzocht.