Michel hoorde collectante die beroofd werd gillen en schoot te hulp: 'Ze was helemaal overstuur'

Een mevrouw die aan het collecteren was voor de Brandwondenstichting werd woensdagavond beroofd in Oudenbosch. Een man rukte de collectebus uit haar handen. Buurtbewoner Michel Kuiper hoorde gegil en rende gelijk naar buiten. Maar de dader was al gevlogen.

De beroofde vrouw is een bekende van Kuiper. Ze woont verderop bij hem in de straat en zijn vrouw is een collega van haar.

De Oudenbosschenaar hoorde de vrouw woensdagavond om hulp roepen toen hij het vuilnis buiten zette. ‘Houd de dief’, hoorde Kuiper iemand gillen. “Ik schoot gelijk de straat op, en kwam daar mevrouw tegen. Helemaal overstuur. We hebben haar meegenomen om te kalmeren en toen 112 gebeld.”

'Triest'

Gelijk na het ongeval zette Kuiper een bericht in de WhatsApp-groep van de buurt, om uit te kijken naar de dader. “Iemand uit de wijk sprong gelijk de auto in en kreeg hem in het vizier, maar toen hij uitstapte om hem te achtervolgen, kon hij die helaas niet bijbenen.”



Voor de actie van de dader heeft Kuiper geen goed woord over. Maar vooral vindt hij het vervelend voor zijn getroffen buurvrouw. "Ik vind het triest, dit is natuurlijk niet leuk om mee te maken. Deze mevrouw doet zoveel werk voor goede doelen. Op sociale media klonken reacties dat zij illegaal aan het collecteren was, maar daar klopt niets van."

LEES OOK:

Beroving van collectant schokt Brandwonden Stichting: 'Dit vinden we respectloos'

Collectant beroofd in Oudenbosch, man rukt collectebus uit haar handen