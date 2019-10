Brandstichting bij autobedrijf Deijne is raadsel voor eigenaar: 'Ik heb geen vijanden'

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is er brand gesticht bij auto-onderdelen bedrijf Deijne in Uden. Waar het de eerste keer bij een mislukte poging bleef, ging donderdagmorgen de hele verkoopruimte in vlammen op. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het magazijn met onderdelen.

Het vuur brak donderdagmorgen rond halfvijf uit. Een buurman probeerde het vuur nog te blussen, maar kon niet voorkomen dat de verkoopruimte grotendeels in vlammen opging. Eigenaar Tonnie van Deijne, die als autocoureur nog ooit meedeed aan Parijs-Dakar, is vooral druk met regelen dat zijn bedrijf door kan draaien. Ondertussen bellen ook veel klanten naar het bedrijf om te informeren hoe het nu gaat en om steun aan Van Deijne te betuigen.

Tweede brandje

Het is de tweede brandstichting binnen een paar maanden. Tonnie van Deijne is zichtbaar aangeslagen en heeft geen idee wie er achter de brandstichting kan zitten: "Er speelt niets, ik heb geen ruzie met klanten en geen vijanden. " Hij denkt niet dat er een verband is tussen de eerste en tweede brandstichting.

Van Deijne hoopt dat zijn bedrijf vrijdag alweer op volle sterkte kan draaien. "Er komen container units als tijdelijk onderkomen voor het verkooppersoneel."

Brandblussers die voor het pand staan herinneren aan de brand en het stinkt nog overal naar rook. Binnen zie je de zwartgeblakerde verkoopbalie en computers. Medewerkers zijn de rotzooi aan het opruimen en er is technische recherche bezig met onderzoek. Wanneer de schade herstelt is weet Tonnie van Deijne nog niet. Het gaat minstens een paar weken duren, denkt hij, afhankelijk van de bouwkundige staat van het pand. Want door het vuur is de voorgevel vervormt.

De politie onderzoekt de brandstichting en is op zoek naar getuigen. Na de brand zouden meerdere mannen met een auto richting Mariaheide zijn gereden.