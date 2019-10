EINDHOVEN -

2 uur, 28 minuten en 30 seconden, dat heeft Kim Dillen nodig om naar de Olympische spelen in Tokio te kunnen komende zomer . De Eindhovense loopster hoopt die tijd neer te zetten tijdens de marathon in haar thuisstad dit weekend. Er zou daarmee een droom uitkomen voor de 36-jarige atlete, die sinds vijftien maanden moeder is van dochter Laurenne.