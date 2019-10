EINDHOVEN -

2 uur, 28 minuten en 30 seconden. Deze tijd heeft Kim Dillen nodig om naar de Olympische Spelen in Tokio te kunnen, volgend jaar zomer. De Eindhovense loopster hoopt deze prestatie zondag neer te zetten, tijdens de marathon in haar thuisstad. Er zou daarmee een droom uitkomen voor de 36-jarige atlete, die sinds vijftien maanden moeder is van dochter Laurenne.