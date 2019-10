Collectante die werd beroofd gaat voorlopig niet meer op pad: 'Het gore lef, ik ben er klaar mee'

“Je probeert je best te doen voor het goede doel en dan word je zo gepakt.” Mevrouw van Hoek (61) werd woensdagavond tijdens haar vrijwilligerswerk als collectante beroofd in haar wijk in Oudenbosch. De roof heeft veel impact op haar en ze krijgt nog steeds tranen in haar ogen als ze erover praat. Voorlopig gaat ze even niet aan de slag als collectant.

Mevrouw van Hoek, die liever niet met haar voornaam genoemd wil worden, is al twintig jaar vrijwilliger voor de Brandwonden Stichting. Ze was de hele week aan het collecteren en woensdag had ze er ook al weer aardig wat huizen op zitten. “Ik liep nog door een paar straten waar ik overdag ook al was geweest, maar daar was niet iedereen thuis. Ik werd aangesproken door een man. Hij wilde graag doneren, maar hij had geen contant geld bij zich. Hij zei dat hij om de hoek van de straat woonde en of ik even mee kon lopen.”

Hij praatte eromheen en rukte toen de bus uit mijn handen.

De collectante deed dit, maar om de hoek was nog niet het huis van de dader. “Het was toch nog een stukje verder lopen, zei hij. Hij praatte er een beetje omheen en toen rukte hij de collectebus uit mijn handen en rende weg.” Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar ze heeft wel last van haar arm omdat ze de collectebus zo stevig vasthield dat de man er hard aan moest trekken.

De 61-jarige vrouw probeerde nog achter de man aan te gaan, maar de man tussen de 20 en 25 jaar was te snel. “Hij ging een klein vluchtstraatje in en daarna kon ik niet meer zien welke kant hij op ging. Ik heb toen heel hard om hulp geroepen.”

Er zit meer dan honderd euro in.

De vrouw werd al snel geholpen door verschillende buurtbewoners. Ze is door één van hen naar huis gebracht en daar heeft mevrouw van Hoek aangifte gedaan bij de politie. De collectante had al aardig wat adressen bezocht met haar collectebus waardoor er een behoorlijke bedrag in de bus zat. “Er zit zeker meer dan honderd euro in.”

Het is zo ontzettend laag.

De vrijwilligster ziet het voorlopig niet zitten om te gaan collecteren en zal dit jaar niet meer actief zijn als collectant. “Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik vind het zo erg. Dat je het gore lef hebt om die collectebus weg te halen. Het is zo ontzettend laag.”

