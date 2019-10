Dader familiedrama Reek komt om bij crash tegen vrachtwagen, waarschijnlijk zelfdoding

Vally V., de dader van het familiedrama in Reek in 2013, is donderdagmiddag omgekomen bij een verkeersongeluk in Limburg. Dat bevestigt zijn advocaat Mark Nillesen aan Omroep Brabant. Volgens de Pompekliniek in Nijmegen was hij met geoorloofd verlof. De politie gaat uit van zelfdoding.

De man uit Reek stak in april 2013 zijn vrouw dood en hij verwondde zijn zoontje ernstig. De destijds 10-jarige dochter verstopte zich voor het geweld van haar vader. Zij wachtte op een donkere wc af tot het weer rustiger werd in huis.



Een jaar later werd V. veroordeeld tot vier jaar cel en tbs. In hoger beroep kreeg hij een hogere straf: zeven jaar en tbs. "Eind dit jaar zou hij weer horen of zijn tbs werd verlengd", vertelt Nillesen.

LEES OOK: Familiedrama in Reek: vrouw (42) doodgestoken door haar man, zoon (12) zwaargewond

Frontale botsing

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond één uur op de N271 nabij het Limburgse Plasmolen. V. botste frontaal met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. "Het onderzoek is afgerond en wij gaan uit van zelfdoding", vertelt Michiel Maas van de politie in Limburg. "De vrachtwagenchauffeur is weer vrijgelaten."

De Pompekliniek bevestigt dat een patiënt is overleden na een auto-ongeluk, maar wil niet bevestigen dat het om V. gaat. "De man was met geoorloofd verlof", benadrukt woordvoerder Arend-Jan Alberts.

De dood van V. is het vierde grote incident in korte tijd rond de Nijmeegse Pompekliniek. Vrijdag ontsnapte daar de veroordeelde zedendelinquent Ronald van Z. Eerder namen twee andere tbs'ers de benen tijdens hun verlof.



Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn: www.113.nl of 0900-0113.