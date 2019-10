Geef juf en mees gewoon een griepprik, zegt deze viroloog

EINDHOVEN -

De 'r' zit weer in de maand en dus ligt de traditionele griepgolf weer op de loer. Dat is een risico voor Brabantse basisscholen, want als te veel leraren ziek worden, dreigt er een tekort. Geef leerkrachten daarom preventief een griepprik, zegt viroloog en griepdeskundige Ab Osterhaus.