Kordate omstanders redden oudere man uit brandende auto in Den Bosch [VIDEO]

Op de beelden is te zien hoe omstanders over een hek klimmen om bij het slachtoffer te komen. Op dat moment komt er enorm veel rook uit de auto. "Iedereen schreeuwde dat hij moest uitstappen! Het leek erop dat de man geen idee had wat hij moest doen", vervolgt Fleur. "Dat was heel sneu!"



'Net op tijd'

Omstanders openen de deur en helpen hem uit het voertuig. Vervolgens brengen ze de man, die slecht ter been lijkt te zijn, naar een veilige plek. Dat lijkt net op tijd te zijn, want kort daarna komen er vlammen onder de auto vandaan.



Fleur heeft veel respect voor de omstanders. "Zo hoor het! Heel mooi dat ze gelijk in actie kwamen. Ik denk helaas dat niet iedereen dat zou doen."



De brandweer heeft het vuur geblust. Volgens de brandweer gaat het goed met het slachtoffer.