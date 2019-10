Roy (18) redt man uit brandende auto Den Bosch: 'Hij was helemaal in shock'

“We stonden te wachten voor het stoplicht. Het werd groen en iedereen begon te rijden. De man achter het stuur was wel gas aan het geven, maar kwam niet vooruit. Ik dacht dat de handrem er nog op stond. Hij bleef maar gas geven en toen begon het te roken”, vertelt hij.

Samen met een andere man ging Roy op de bestuurder af. “Die andere man heeft hem eruit getrokken. Ik ben het verkeer gaan regelen. Er kwamen ook al vlammen en vonken uit de auto”, zegt hij. “Die man wist echt even niet meer wat hij moest doen. Hij wilde bij zijn auto blijven, maar dat was natuurlijk niet handig.”

'Hij was in shock'

Volgens Roy bleef de automobilist eerder ook al zitten in de rokende auto, terwijl anderen gebaarden dat hij uit de auto moest komen. “Hij was helemaal in shock."

De jonge redder zat samen met zijn vriendin in de auto toen het gebeurde. "Ik had haar net opgehaald van school. Eerst twijfelde ik nog of ik eerst naar achteren moest rijden, maar die man had gewoon meteen hulp nodig. Dus ben ik meteen naar hem toe gerend”, zegt hij. "Mijn vriendin was aan het huilen in de auto. Zij wist ook niet wat ze moest doen. Ze heeft last van haar knie en kon daarom niet helpen. Ook wist ze niet of ze mijn auto moest verplaatsen. Ze is 17 en heeft nog geen rijbewijs."

Of zijn actie een heldendaad is, weet hij niet. “Aan de ene kant misschien wel, maar aan de andere kant denk ik dat iedereen hetzelfde had gedaan, toch?”

De oudere automobilist is vrijdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij vermoedelijk rook had ingeademd. Roy kreeg iets later van de politie te horen dat het inmiddels een stuk beter met hem ging.

Hij was alweer spraakzaam en zijn redders erg dankbaar. “Ik heb hem zelf niet meer gesproken. Als hij dat wil, sta ik daar voor open. Ik wil graag weten hoe het nu met hem gaat. De politie heeft mijn nummer.”