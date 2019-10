Getuige filmt ontruiming Markt Roosendaal, politie verdrijft publiek met stokken en honden [VIDEO]

Volgens enkele horeca-ondernemers was het een angstaanjagend gezicht om te zien. Dat ontruimen doet de politie in linie samen met de inzet van politiehonden. Op het moment van ingrijpen is duidelijk te horen hoe het tumult, rumoer en lawaai toeneemt.

Ruzie

Andreas Damen was één van de stappers die uitkwam bij het incident. “We gingen naar El Corazon om onze jassen op te halen. Het was druk en er werd een beetje geduwd. Een getinte man met rode trui mocht niet meer naar binnen. Die begon ruzie te zoeken en viel daarna een van de portiers aan. Toen is de politie erbij gehaald.”

Aan de deur ontstond vervolgens oproer. “Eén iemand werd aangepakt door de politie, vervolgens gingen er een paar roepen ‘doe normaal’. Dat versterkt elkaar. Het liep meteen uit de hand. Er werd onder meer met flesjes gegooid.”

De 18-jarige Roosendaler kwam samen met zijn vriend tussen ‘ongeveer 200 en 300 man’ terecht. “Eigenlijk iedereen die uitgegaan was. Er stond en linie van politieagenten op de Markt. Opeens klonk er een fluitsignaal en kwamen ze met knuppels op ons af. Ik ben zelf ook geraakt.”

Begrip

Boos is Andreas echter niet. “Ik snap het ook wel van die agenten. Het is vervelend voor ons dat je zo aangepakt wordt, maar de politie moet ook aan crowdcontrol doen. Die staan onder gigantische druk op zo’n moment en moeten ook maar gewoon hun werk doen. Ik heb er het volle begrip voor dat ze zo gehandeld hebben.”

Verdrijven

Een woordvoerder van de politie vertelt dat het op linie mensen verdrijven 'niet regelmatig gebeurt'. "Politieagenten worden hierop getraind. Als je met vijftien agenten tegenover een groep van ruim honderd man staat dan is een linie vormen de enige manier om mensen weg te krijgen", zegt de woordvoerder.

Mountainbike

In de video is onder meer te zien hoe een agent de banden van zijn mountainbike gebruikt om zicht te verweren tegen een agressieve man. "Ook dat is waar agenten op worden getraind. De fiets wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij aanhoudingen, dan gooien ze de fiets voor de voeten van een verdachte zodat deze kan worden opgepakt."

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal zei in een reactie tegen Omroep Brabant dat hij het uitgaansgeweld veroordeelt. "De daders moeten hard worden gestraft."

