Doorgedraaide Pool die agenten sloeg en met de dood bedreigde dinsdag voor de rechter

De Pool, tot dan geen bekend van politie of justitie, had zich met een stok uitgeleefd op drie auto’s aan de Stationsstraat. Twee agenten in opleiding zagen dat gebeuren en riepen de hulp in van surveillerende collega’s. Het kostte hen enorm veel moeite om de man op de Margrietstraat in te rekenen.

De fors gebouwde man wilde niet luisteren naar agenten, ook niet nadat een van hen de wapenstok had gebruikt. Hij bedreigde hen in woord en gebaar en deelde klappen uit, zelfs toen agenten met getrokken wapens op hem afkwamen. Ook vernielde de 31-jarige man een auto.



Op de beelden is onder meer te zien hoe de man de agenten uitdaagt, hen in het nauw brengt en twee van hen tegen de grond werkt. De Pool doet dit met blote handen. Vervolgens tonen de fragmenten dat hij met een bezemsteel op de agenten afkomt en dat hij zich uitleeft op een wagen. Een van de agenten spuit vervolgens traangas naar de man en nadat een collega een schot heeft gelost, wordt het filmpje abrupt afgebroken.

Drie agenten gewond

Het is dus niet duidelijk hoe de man uiteindelijk in de boeien is geslagen. Wel kon hij uiteindelijk in een cel worden gestopt. Bovendien werd bekend gemaakt dat drie agenten verwondingen opliepen. Twee van hen werden in hun gezicht geraakt, een collega liep al eerder enkelletsel op. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat het 'incident een behoorlijke impact heeft gehad en dat hierbij dinsdag uitgebreid zal worden stil gestaan.' De woordvoerder meldt verder dat er niet voor niets geschoten is.

De beelden leidden op WhatsApp en Facebook tot emotionele reacties. “Met drie man niet één man aankunnen, schaam je diep”, was er een van. Een politiewoordvoerder haalde er zijn schouders over op: “De beste stuurlui staan aan wal.” Jaap Timmer, politiesocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vindt dat de agenten niets anders konden doen en dat ze goed gehandeld hebben.

Beschuldigd van bedreiging

De Pool wordt er officieel van beschuldigd dat hij drie agenten heeft bedreigd met de dood, zware mishandeling dan wel mishandeling. Ook is hem vernieling ten laste gelegd.

Uit een artikel van het Brabants Dagblad over de eerste zitting blijkt dat de man gedrogeerd is. Althans, hij beweert dat iemand eerder op de dag, bij een bezoek aan een coffeeshop, wat in zijn drankje heeft gedaan. Ook zou de verdachte tijdens die zitting hebben gezegd dat hij zich niet herkent in het filmpje. De krant wist verder te melden dat de man sinds januari nog twee keer is opgepakt. Zijn advocaat kon maandag geen reactie geven.

Kabinet komt met taakstrafverbod

De rechtbank in Breda buigt zich dinsdag vanaf negen uur over dit geweld tegen hulpverleners. De zaak dient twee dagen nadat bekend is geworden dat het kabinet met een taakstrafverbod komt. Een nieuwe wet moet dit mogelijk maken. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat belagers van politieagenten, brandweerlieden en ambulancebroeders er met een taakstraf of geldboete vanaf komen. Wie een hulpverlener aanvalt, gaat straks onherroepelijk de cel in.