Geen terreurplannen maar liefdesverdriet, rechtbank spreekt 34-jarige Tilburgse vrij

Een vrouw van 34 uit Tilburg is vrijgesproken van deelname aan terreurorganisatie IS. Ze heeft wel maandenlang contact gehad met een man in Syriƫ en ze wilde ook naar dat land afreizen. Voor de rechtbank in Breda ging het allemaal om niet-terroristische activiteiten.

Van plannen voor moord of doodslag was al helemaal geen sprake. Bovendien vindt de rechter haar geen geradicaliseerde moslima. Allerlei zaken die bij haar in beslag waren genomen, zoals telefoons en computers, zullen worden teruggegeven, zo werd dinsdag bekend.

'Extremistisch boek'

De geboren Roemeense werd drie jaar geleden aangehouden, nadat de politie erachter was gekomen dat ze naar Syrië wilde vertrekken. In haar toenmalige woning werd een boek gevonden met hierin extremistisch gedachtegoed.

Verder waren op een app van haar een islamitische prediker en propagandist aangetroffen. Justitie en politie namen dit hoog op. Het was voor de officier van justitie een van de redenen om twee weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar te eisen.

De rechtbank ziet niet in waarom verdachte niet moet worden geloofd in haar verklaring dat ze slechts een paar minuten naar die app heeft geluisterd. De rechter kon zich ook vinden in een conclusie van een godsdienstdeskundige dat de vrouw geen slachtofferrol speelt.

Tijdens de zitting ontkende de vrouw dat ze naar Syrië probeerde te reizen. “Ik zat niet goed in mijn vel. Ik had liefdesverdriet. Ik was alleen maar op zoek naar aandacht. Daarom zocht ik online contact met mannen.”

LEES OOK: Vrouw (34) had contact met jihadi's en wilde richting Syrië, justitie eist voorwaardelijke celstraf