Onze Heksenboom legt het mogelijk af tegen Rotterdamse plataan als Boom van het Jaar

De 'Heksenboom van Zwarte Kaat' in Bladel maakt nog kans om Boom van het Jaar te worden, maar zou het dankzij een fanatieke campagne in Rotterdam wel eens kunnen gaan afleggen tegen de Rotterdamse inzending. Tot grote spijt van Rob Raijmakers van Landgoed Ten Vorsel die hoopt dat Brabanders tijdens de eindsprint achter ‘hun’ boom gaan staan.

Vorige week woensdag stond de Heksenboom nog ruim op de eerste plek. Inmiddels zijn de stemmentellers op de site onzichtbaar gemaakt ‘om de spanning erin te houden’, legt Rob Raijmakers uit. Het is dus maar afwachten of de Bladelse Heksenboom toch nog gaat winnen.

'Fakestory'

In Rotterdam is de afgelopen dagen een heus offensief gestart voor meer stemmen. Op de Maasboulevard prijkt onder andere een mobiele wagen die oproept tot stemmen op ‘hun’ Lijnbaanplataan en er werd druk geflyerd in het centrum. “De Lijnbaanplataan, die de oorlog heeft doorstaan, heeft een écht verhaal te vertellen. Dat moet toch kunnen winnen van een fakestory in Bladel?’’, zegt de Rotterdamse ‘aanvoerder’ Dominique van Elsacker van de Urban Department Store tegen het Algemeen Dagblad.

“Ik constateer dat Bladel er een soort PSV-Feyenoord van heeft gemaakt’’, zei ze vervolgens tegen de krant, maar daar is Raijmakers het zeker niet mee eens.“ Het moet geen wedstrijd worden tussen voetbalsupporters. Het moet blijven gaan om de boom. Maar ik hoop wel dat de Brabanders echt achter ‘hun’ boom gaan staan."

Waarom Brabant toch echt de titel verdient volgens hem? “We zijn titelverdediger. Dat moet je niet zomaar uit handen geven. Daarnaast is het een wedstrijd om de meest markante boom met het bijzonderste verhaal. Daar voldoet de Heksenboom zeker aan.”

Stemmen kan hier nog tot 16 oktober 12 uur ’s middags.