Toos van der Valk onthult de kers op de appelmoes: 'Fijn dat ik dit nog mag meebeleven'

Kort voor de onthulling komt de familie aangelopen. Het kunstwerk staat achter een zwart doek. Toos van der Valk wordt gebracht met het golfkarretje. Geen overbodige luxe: het hotel in Gilze is een van de grotere, met meer dan 200 kamers op een groot gebouwencomplex.

Na een toespraak van Nick, haar kleinzoon en eigenaar van het hotel in Gilze, neemt mevrouw Van der Valk het woord: "Ik vind het heel fijn dat ik dit alles mag meebeleven", leest ze van een blaadje, geflankeerd door Nick. "Met mijn vier generaties Valken, die mij heel, heel dierbaar zijn", ze slikt.

Drie kersen

Daarna komen de jongste achterkleinkinderen erbij en door een druk op de knop wordt het kunstwerk onthuld: drie grote kersen. Een knipoog naar het bekendste gerecht uit het Van der Valk-restaurant: de appelmoes met de kers.

Het kunstwerk bij hotel Van der Valk Gilze-Tilburg, geïnspireerd op het bekendste Van der Valk-gerecht: de appelmoes met de kers. (foto: Jan Burgmans)

Toos van der Valk vindt het allemaal schitterend: "Het is grandioos. Ik had niet verwacht dat het zo mooi was. En het is heel goed dat het iets van ons is: appelmoes met de kers."

"Ik sta er versteld van dat ik dit allemaal mee kan maken. Met zo veel kinderen, 38 kleinkinderen en van de achterkleinkinderen is de dertigste op komst."

Het Van der Valk-imperium heeft, vooral dankzij de expansiedrift van haar man Gerrit, 68 vestigingen in Nederland en daarbuiten nog eens dertig, tot de VS, Aruba, Bonaire en Curacao aan toe. "In het begin had ik dat niet gedacht, dat het zo groot zou worden", zegt Toos: "Maar een Valk is een Valk, ze gaan gewoon vooruit."