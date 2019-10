Het weekend van de herkansingen, de 5 tips van Omroep Brabant

Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven (zaterdag t/m zondag 27 oktober)

Zo’n 2600 designers laten tijdens de Dutch Design Week op meer dan 100 locaties in de stad zien hoe we de uitdagingen van nu in de toekomst kunnen oplossen. Bijvoorbeeld lekker loungen in het vliegtuig of een koelkast onder de grond. Naast tentoonstellingen en lezingen is er ook een muziekfestival, het DDW Music Festival.

Kaartjes kosten 20 euro als je ze van te voren bestelt. Koop je een entreeticket aan de deur dan betaal je 23 euro. Studenten krijgen korting. Er zijn ook 'pro tickets'. Voor 100 euro krijg je allerlei extra's. Het vervoer is prima geregeld. Je kan met de auto en de bus - let op: er rijden dit weekend geen treinen. De huur van een DDW-fiets zit ook bij een ticket inbegrepen en zo’n fiets is ideaal om de vele locaties te bereiken.

Oerevent De Nistel in Nistelrode (zondag)

Doe je liever een stapje in het verleden dan in de toekomst, dan kan je naar Oerevent De Nistel in Nistelrode zondag. Aan de Piet Geersdijk 2 is er de hele dag (11.00 - 20.00 uur) van alles te beleven. Zo kan je zelf brood bakken boven vuur of naar een demonstratie boomstammen bewerken gaan.

Het slimste is om op de fiets, te voet of met de auto naar Oerevent De Nistel te gaan. De entree voor het evenement is gratis.

Open Dag West Brabantse Waterlinie (zondag)

Eigenlijk was op 8 juni de Open Dag West Brabantse Waterlinie. Het slechte weer toen zat een open dag toen in de weg. Zondag gaan Fort Henricus (Schansdijk) in Steenbergen, Fort de Roovere (Schansbaan) in Halsteren en het Ravelijn in Bergen op Zoom in de herkansing. Tussen 11.00 en 17.00 uur kan je de verschillende activiteiten op de forten bezoeken.

Je kan de verschillende plekken op de fiets bezoeken, of met de auto. Ook rijdt er een speciale bus langs de verschillende locaties. Onderweg krijg je tekst uitleg van gidsen. De bezoeken én een ritje met de speciale bus zijn gratis.

Shotjes Marathon Eindhoven (zaterdag)

Ook in Eindhoven kan je in de herkansing. Nou ja, soort van. De Marathon van Eindhoven was vorige week. Mocht je niet mee hebben kunnen doen - door een blessure, gebrek aan conditie of zin - dan kan dat! Zaterdagavond is de Shotjes Marathon Eindhoven. Vanaf 16:00 (tot 20:00 uur) kan je de marathon samen met vrienden en vriendinnen doen en 7 van de 14 gezelligste cafés (je mag zelf kiezen) en discotheken van Eindhoven af voor een uniek shotje. Elk café heeft zijn eigen artiest.

Kaarten kosten 17 euro per persoon en zijn via de site verkrijgbaar. De cafés en discotheken die meedoen zitten allemaal in het centrum van Eindhoven. Met de auto en de fiets is het centrum prima bereikbaar. Let op: er rijden dit weekend geen treinen.

Poppen-, beren- en miniaturenbeurs in Den Bosch (zaterdag en zondag)

Zelf dingen creëren, blijft iets moois. Het maken van poppen, teddyberen en poppenhuizen is nog altijd een ongekend populaire hobby. Voor inspiratie moet je dit weekend in de Brabanthallen zijn. Tijdens de Poppen-, beren- en miniaturenbeurs kan je leren van internationaal bekende teddyberenkunstenaars. Zaterdag mag je vanaf 10.00 uur naar binnen. Op zondag opent de beurs de deuren een uurtje later.

Koop je een kaartje voor één dag, dan betaal je 6,95 euro. Een weekendticket kost 11 euro. De Brabanthallen (Diezekade 2) liggen op een kleine twintig minuten lopen van het station. Kom je met de auto of de fiets dan kan je die goed kwijt.

