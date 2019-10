Nu al flinke files door protesterende boeren, veel overlast verwacht

De eerste boeren zijn woensdagochtend vroeg aangekomen in Bilthoven om bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te protesteren. Op meerdere plaatsen in het land, ook in Brabant, zijn honderden boeren 's nachts de weg opgegaan om te protesteren tegen de meetmethoden van stikstof door het RIVM. De colonnes veroorzaken nu al drukte op de wegen.

Rond drie uur 's nachts stonden er op de snelweg A28 in Drenthe en Overijssel al files die voor veel vertraging zorgden. De meeste vertraging is er op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Tussen Den Bosch en knooppunt Everdingen is het aansluiten over een lengte van 30 kilometer. De vertraging is meer dan 80 minuten. In heel Nederland bedroeg de file rond halfzeven ruim 250 kilometer. "Het gaat flink uit de hand lopen, vooral in de regio Utrecht", meldt de ANWB.

Tussen de trekkers rijden ook opvallend veel vrachtwagens, afkomstig uit de bouw. De truckers protesteren woensdag mee met de boeren.

Colonnes vanuit Zeeland en Boxtel

Rond kwart voor vier vertrokken honderdvijftig tot tweehonderd Brabantse boeren met hun trekkers vanuit het dorpje Zeeland. Ook bij truckerscafé De Ketting in Boxtel verzamelden zich 's nachts veel boeren. Zij draaiden vervolgens in een lange stoet de A2 op. Onze verslaggever rijdt op de trekker ook mee naar het RIVM.

"Wij zijn heel boos", aldus boer Jos van Vonderen uit Zeeland. "Het voelt goed om hier te staan, maar tegelijkertijd ook slecht, want we hadden hier niet hoeven te staan. Wij zijn bereid om bij te dragen aan het probleem rond het klimaat, maar we hebben als boerensector al zoveel ingeleverd. Degenen die nog niets hebben bijgedragen, zijn nu eerst aan de beurt. Het zit ons hoog. Wij laten ons niet zomaar kisten."

Zwaaien vanaf het viaduct

Op ieder viaduct staan mensen te zwaaien en foto's te maken van de lange stoet trekkers. Ook automobilisten tonen sympathie voor de actie.

Dinsdagavond waarschuwde Rijkswaterstaat om de actuele verkeerssituatie goed in de gaten te houden. 'Vermijd de snelwegen rond Utrecht woensdagochtend. Niet iedereen kan thuis werken, maar maak zelf de afweging of het verstandig is om de weg op te gaan."

Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om het verkeer in goede banen te leiden. Vanuit het RIVM in Bilthoven trekken de demonstrerende boeren verder richting Den Haag.

