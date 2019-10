Boeren opnieuw de weg op en strijdvaardiger dan ooit: 'Wij laten ons niet zomaar kisten'

Duizenden boeren zijn woensdagmorgen onderweg naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven om te protesteren tegen de rekenmethode voor schadelijke stikstof. Daarna gaat het in colonne richting Den Haag. Het is de tweede grote actie en de demonstranten zijn strijdvaardiger dan ooit. "Het zit ons hoog. Wij laten ons niet zomaar kisten."

Boer Janick de Kleijn (49) uit Gassel was begin oktober bij het massale boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. Ook woensdag rijdt hij weer mee. "De vorige keer zijn er toezeggingen gedaan, maar na een dag of vier werden er weer andere beslissingen genomen die bij ons niet door de beugel kunnen", zegt hij. "Daarom gaan we nu weer terug."

Volgens De Kleijn worden ze weggezet als milieuvervuilers, rotzakken en dierenmishandelaars. "Er hoeft maar iets te gebeuren en de boer krijgt de schuld. Nu gaat er eindelijk iets gebeuren, maar eigenlijk had dat al veel eerder moeten gebeuren."

'Het zit ons hoog'

Ook Jos van Vonderen uit Zeeland is ondanks het vroege tijdstip strijdlustig. "Wij zijn heel boos. Het voelt goed om hier te staan, maar tegelijkertijd ook slecht, want we hadden hier niet hoeven te staan."

"Wij zijn bereid om bij te dragen aan het probleem rond het klimaat, maar we hebben als boerensector al zoveel ingeleverd. Degenen die nog niets hebben bijgedragen, zijn nu eerst aan de beurt. Het zit ons hoog. Wij laten ons niet zomaar kisten."

'Met z'n allen staan we sterk'

Kalverboer Jos van den Broek (64) uit Zeeland vult aan: "Het hele stikstofbeleid komt op de Nederlandse boer neer, terwijl de industrie en luchthavens buiten schot worden gehouden. Wij worden in de hoek gezet en voor de gek gehouden door de overheid. We weten ook niet waar we aan toe zijn, omdat de regels voortdurend veranderen. Met z'n allen staan we sterk en als ze nu niet luisteren, dan is het einde nog niet in zicht."

De Kleijn, Van Vonderen en Van den Broek vertrokken rond kwart voor vier 's nachts samen met tweehonderd andere boeren met hun tractoren vanuit het dorpje Zeeland richting Bilthoven. Vanuit daar gaat het verder naar het Binnenhof in Den Haag.

De protestactie veroorzaakt grote problemen op de weg. Rond halfacht stond er ruim 450 kilometer file in Nederland. De wegen rondom Utrecht staan woensdagmorgen muurvast.