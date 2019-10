4 dagen geen treinen Eindhoven-Boxtel en in het weekend ook niet Boxtel-Tilburg en Boxtel-Den Bosch

De Nederlandse Spoorwegen (NS) zetten per dag 120 bussen in. Verder rijdt er een Arriva-bus (lijn 156) tussen Eindhoven en Den Bosch. De werkzaamheden zijn in de herfstvakantie gepland om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen last van hebben, zo meldt NS.

Werken aan wissels

Tijdens de werkzaamheden worden onder meer negen wissels verwijderd en vernieuwd bij Boxtel en is er regulier onderhoud. Ook gaat spoorbeheerder ProRail op station Strijp S bij Eindhoven de perronhoogte aanpassen.

Volgens NS wordt dit soort projecten lang van tevoren gepland. De vervoerder vindt het vervelend, maar ook onvermijdelijk, dat het samenvalt met het openingsweekend van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. De zegsman van ProRail: “We moeten met heel veel factoren rekening houden. We kunnen niet aan het spoor werken als er ook aan de weg wordt gewerkt.” aldus de zegsman.

Toch baalt DDW-directeur Martijn Paulen ervan: “Dit is natuurlijk heel erg jammer. We hebben onze zorgen.” Er worden in Eindhoven 355.000 bezoekers verwacht. Mensen die uit het noorden of westen komen en de trein pakken, zullen in Den Bosch of Tilburg moeten overstappen om met het openbaar vervoer Eindhoven te kunnen bereiken.

