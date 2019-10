75 alles beslissende oorlogsmomenten gevangen in één beeld tijdens de Dutch Design Week

In 2019 en 2020 vieren we dat Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen waarin een levensveranderend moment centraal staat. Er is een boek en de verhalen zijn vastgelegd in een mini-documentaire. Ook zijn sleutelscènes uit deze verhalen zijn vastgelegd in 75 miniatuurvormen door Studio Rocco Verdult.

Reünie van verhalen

Tijdens Dutch Desgin Week (19 tot en met 27 oktober) komen de 75 kunstobjecten van persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen voor het eerst allemaal samen in één overzichtsexpositie op Strijp-T in Eindhoven. "Elke Brabantse gemeente heeft zijn eigen verhaal en de bijbehorende maquettes zijn dan ook verspreid over de provincie. Ze hebben in kerken en musea gestaan, het is heel bijzonder ze allemaal bij elkaar te zien", zegt Rocco vol trots.

Het publiek kan letterlijk om het verhaal heen lopen en zo vanuit verschillende perspectieven naar de sleutelscène kan kijken. Momenten uit de WOII-geschiedenis, waar nog geen beeld van was, krijgen met STILLLEVEN vorm en zijn hierdoor makkelijker inleefbaar. Door de momenten zo te kunnen bekijken, maakt dat je het onthoudt én door kan vertellen. Aan de toeschouwer om te bedenken: wat zie ik? Wat gebeurt hierna? Wat roept dat bij mij op?

SS en IS

Volgens Verdult zijn de scènes die je ziet soms direct te vertalen naar de huidige tijd. "Een verhaal van een jongen, met weinig toekomstperspectief, die zich in de Tweede Wereldoorlog aansluit bij de SS is vergelijkbaar met de jongens die in deze tijd door IS geronseld worden. 75 jaar later spelen dit soort verhalen nog steeds", zegt Rocco.