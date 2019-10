'Nazikunst' blijkt enorme trekker, Design Museum Den Bosch gaat extra dag open

Het Design Museum Den Bosch gaat vanaf 28 oktober ook open op maandag om de grote toestroom aan bezoekers voor de tentoonstelling 'Design van het Derde Rijk' op te kunnen vangen. Voor de spraakmakende tentoonstelling worden elke week meer tickets verkocht dan dat er plek is. Met de extra openingsdag in de week hoopt het museum 700 extra bezoekers per week te kunnen ontvangen.

“We moeten nu veel mensen teleurstellen en dat willen we niet”, vertelt woordvoerder Maan Leo. “Na 19 januari, als de tentoonstelling is afgelopen, gaan we weer terug naar onze normale openingstijden.”

Bij de tentoonstelling zijn beelden, uniformen, meubels en affiches uit het nazitijdperk te zien. Ook kun je films bekijken met toekomstdromen van de nazi's voor Berlijn en München. De expositie kreeg vooraf kritiek. Sommige mensen vinden dat je kunst van de nazi’s niet moet exposeren. Op de dag van de opening was er een demonstratie. Die demonstratie trok overigens meer journalisten dan sympathisanten.

'Aangedaan het museum uit'

“Sindsdien hebben wij geen demonstraties meer gehad, maar we begrijpen het wel”, zegt Leo. “Het is ook een tentoonstelling over een zwaar onderwerp dat veel meningen oproept. Mensen komen aangedaan het museum uit.” Er lopen nog wel extra beveiligers in het museum rond, maar dat is volgens de woordvoerder meer om de grote toestroom aan publiek in goede banen te leiden.

Opvallend genoeg hebben al 45 scholen de tentoonstelling bezocht. “In totaal bezoeken 3000 leerlingen de expositie”, zegt Leo. “Het gaat om leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en om leerlingen van middelbare scholen." Ze krijgen in het museum allemaal een speciale les over onder meer propoganda, racisme en het leven in Duitsland en Nederland in de jaren 30 en 40.

Uitverkocht

Sinds de opening van de tentoonstelling op 8 september zijn er al meer dan 33.000 tickets verkocht. Dat is het dubbele aantal bezoekers dan het museum normaal gesproken ontvangt. Tot en met begin november is de tentoonstelling al uitverkocht.

Ondanks de grote belangstelling is het verlengen van de tentoonstelling geen optie. De expositie telt ruim 270 stukken die allemaal uitgeleend zijn door onderzoeksinstituten, verzamelaars en musea. "Het is lastig om met al die partijen weer opnieuw afspraken te maken", zegt Leo. "We hopen dat de extra opening op maandag genoeg is, mocht dat niet zo zijn dan kunnen we altijd nog vroeger open gaan of later sluiten."