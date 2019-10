Polonaise tussen de winkelrekken: Frans Bauer zet Eindhoven op z'n kop!

EINDHOVEN -

'Hij is zo normaal gebleven', is één van de meest gehoorde teksten tijdens de signeersessie van Frans Bauers nieuwe album in de Mediamarkt in Eindhoven. Zijn fans genieten enorm van de zangkunsten van hun idool. En Frans? Die wordt elke keer weer geraakt door alle positieve reacties. "Ik vind het heel bijzonder dat ik nog mag meetellen, dat mensen naar me toe komen."