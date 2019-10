Boeren blij met standpunt Brabantse CDA over stikstofbeleid, 'Huidig beleid werkt averechts'

Het hele stikstofvraagstuk is heel complex, stelt Van der Horst, 'en dan is belangrijk om landelijk gezien een gelijk speelveld te hebben. We willen allemaal een goede stop vooruit maken en dat is lastig als we het overal anders gaan doen."

Ook boer Jan Verhagen kan zich vinden in de lijn van het CDA. "Waarom moet Brabant vooroplopen en het nog strenger willen doen dan de overheid? Ik zou als provincie het in eerste instantie doen volgens de landelijke regels. Als je kijkt naar de landen om ons heen dan worden er dezelfde waarden gemeten, maar een soepelere norm gehanteerd. Nederland wil gelijk het hoogst mogelijke bewerkstelligen."

In gesprek blijven, daar draait het in deze situaties om volgens Van der Horst: "We lopen niet weg voor het stikstofvraagstuk. We hebben er dagelijks mee te maken. Maar het besluit wat er nu ligt werkt averechts."

