Coalitiepartijen provincie onderhandelen 'achter gesloten deuren' over landbouwbeleid

De coalitiepartijen van de provincie Brabant onderhandelen in aanloop naar het landbouwdebat in Provinciale Staten de komende week achter gesloten deuren. Dat laat Arend Meijer, fractievoorzitter D66 aan Omroep Brabant weten. Dat gebeurt nadat het CDA vrijdag een persbericht naar buiten bracht met eisen om de strenge regels van de provincie te versoepelen. De manier waarop viel niet lekker bij de coalitiegenoten. Arend Meijer van D66 was ‘verbaasd’ en Hagar Royackers van GroenLinks vindt de CDA-actie ‘niet zo handig’.

In het persbericht oppert het CDA onder meer om de deadline voor de vergunningsaanvraag voor nieuwe stalsystemen te verschuiven, het behouden van het aantal stuks vee volgens de vergunning, een Brabantse stoppersregeling op laten gaan in de landelijke regeling en geen gedwongen krimp van de veestapel. Vergeleken met de provincie hanteert de overheid mindere strenge regels.

Hager Roijackers van GroenLinks typeert het persbericht van het CDA als ‘niet zo handig’. “Daar hebben we als coalitiepartijen onderling al contact over gehad. Dan kunnen andere partijen ook wel lijstjes indienen, bijvoorbeeld over de natuur of de bouw. Ik begrijp het wel van het CDA. Ze doen dat vanuit het hart en grote betrokkenheid met hun achterban. Ik deel ook de zorgen om de boeren, maar ook om de natuur. Ik snap het CDA wel, het is het spel in aanloop naar het debat van vrijdag. Daar moeten we samen uitkomen en maatwerk leveren. Maar linksom of rechtsom: 41 tot 46 procent van de stikstofuitstoot komt voort uit de veehouderij.”

Wensenlijstje

Arend Meijer, fractievoorzitter van D66, was enigszins verbaasd toen hij vrijdag het CDA-persbericht onder ogen kreeg. "We hebben inderdaad een overleg gehad waarin een en ander is besproken, bijvoorbeeld over het gelijktrekken van de aanmelddatum van de stoppersregeling. In het persbericht waren er nog een paar zaken aan toegevoegd. Elke partij is vrij om een wensenlijstje te hebben, dat heb ik ook. Maar het is niet handig, want we hebben een bestuursakkoord. Nogmaals, ik zie het als een wensenlijstje van het CDA."

VVD en PvdA willen niet reageren op het persbericht van het CDA. VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters zegt ‘niets af te weten van een overleg achter gesloten deuren’.

Een voorbeeld ter verduidelijking van het stikstofbeleid:

De strengere regels gaan onder meer over het beleid rondom stikstof en het verkopen van stikstofrechten door boeren. Als veehouders hun stikstofrechten willen verkopen dan wordt volgens landbouwminister Carola Schouten gekeken naar de capaciteit van de stal. De provincie kijkt echter naar het aantal koeien dat op 8 oktober in de stal staat.

Met simpel voorbeeldje ziet dat er zo uit: als een boer in zijn stal capaciteit heeft voor 100 koeien dan is dat het aantal waar de minister naar kijkt. Stel dat er in die stal maar 80 koeien staan, dan is dat het aantal waar de provincie mee rekent. Dat zijn dus 20 koeien minder en dus ook stikstofrechten voor 20 koeien minder, waardoor de boer per saldo minder rechten kan verkopen en dus minder verdient.

