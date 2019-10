Solar Team Eindhoven wint World Solar Challenge met zonne-gezinsauto: 'Wij zijn supertrots'

De zonneauto van het Solar Team Eindhoven, de Stella Era, heeft de World Solar Challenge in Australiƫ gewonnen in de klasse voor gezinsauto's (Cruisers). Het team van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werd zondag gelauwerd tijdens een ceremonie in Adelaide. Voor de vierde keer op rij pakte het team de hoofdprijs in de Cruiser Class van de World Solar Challenge.

De wagen passeerde vrijdag als derde de eindstreep, na een rit van drieduizend kilometer dwars door de Australische Outback. Zaterdag werden de wagen gekeurd door een jury.

Cruiser Class

Ook op de beoordeling van de zonneauto’s door de vakjury scoorde het team ver boven de concurrenten. Solar Team Eindhoven heeft alle edities van de Cruiser Class tot nu toe gewonnen.

De Cruiser Class is in 2013 geïntroduceerd omdat de welbekende World Solar Challenge te ver af stond van normaal autogebruik. De nieuwe klasse is bedoeld om dat gat te dichten, zodat de resultaten van de World Solar Challenge ook echt hun weg vinden naar de praktijk.

Beschadigd zonnepaneel

De blijdschap bij de studenten was extra groot omdat het team flinke tegenslagen had. Zo kwam zonneauto Stella Era met een beschadigd zonnepaneel aan in Darwin en had het team twee weken voor de start problemen met het elektrisch systeem waarvan de oorzaak aanvankelijk onbekend was. Carijn Mulder, teammanager, vertelt: “Door de tegenslagen in de voorbereiding misten we veel testdagen, waardoor we niet zeker waren van wat ons tijdens de Challenge nog te wachten stond.”

Daarnaast was de harde tegenwind op de langste etappe van 1200 kilometer een flinke uitdaging. Die afstand moest het team namelijk op één batterijlading overbruggen. Solar Team Eindhoven was één van de twee teams die deze etappe op tijd volbracht waardoor ze straftijd wisten te ontlopen.

'Zeker niet vanzelfsprekend'

In haar overwinningstoespraak tijdens de uitreiking sprak teammanager Carijn Mulder met trots over de uitdagingen die het team heeft overwonnen. “Het was zeker niet vanzelfsprekend dat we voor de vierde keer wereldkampioen zouden worden. Alle uitdagingen hebben het team gedurende de voorbereidingen en de wedstrijd tot het laatste moment scherp gehouden. We zijn allemaal supertrots op onze hoge scores en de overwinning.”

De studenten reden met een gemiddelde snelheid van 70,2 kilometer per uur en laadde over de gehele afstand slechts 71,24 kWh extra op via laadpalen. Ter vergelijking: een gewone elektrische auto, zonder zonnepanelen, moet ongeveer tien keer zoveel energie laden.

Raceklasse

In de raceklasse ging de winst eerder deze week naar het team uit Leuven. Twee Nederlandse kanshebbers waren uitgevallen door pech.

De zonneauto uit Enschede werd door een windvlaag van de weg geblazen en belandde ondersteboven in het zand. De zonnewagen uit Delft nam de koppositie over, maar vatte vlam en brandde uit.

