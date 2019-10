Boeren hijsen Friese vlag op provinciehuis in Den Bosch

De vlag is door een boer opgehangen. (Foto: Omroep Brabant)

DEN BOSCH -

De Friese vlag wappert sinds zondagmiddag op het provinciehuis in Den Bosch. De vlag zou zijn opgehangen door boeren uit Boxtel. Er is onder Brabantse boeren sinds een paar dagen een ludieke actie bezig om de roodwit-geblokte vlag te vervangen met Friese vlag. Een aantal Brabantse boeren wil namelijk liever een Fries dan een Brabander zijn. In Friesland zijn de strenge stikstofregels namelijk wel al van tafel.