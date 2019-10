Kan een raadslid worden ontslagen als hij wordt veroordeeld voor een strafbaar feit?

Stel je bent raadslid en je krijgt een boete van 1000 euro opgelegd omdat je vertrouwelijke informatie hebt gelekt. Kun je dan uit de gemeenteraad gezet worden? Die vraag is actueel omdat raadslid Sjef van Creij uit Rosmalen ervan wordt verdacht dat hij informatie over de burgemeestersbenoeming van Den Bosch aan de krant heeft gelekt.

Volgens universitair docent Niels Karsten van Tilburg University kan de gemeenteraad een raadslid niet ontslaan omdat hij door de bevolking democratisch is gekozen. “Van Creij heeft een raadszetel en tot de eerstvolgende verkiezingen kan hij sowieso in de raad blijven.”

Het raadslid moet zijn zetel alleen afstaan als hij tijdens nieuwe verkiezingen niet genoeg stemmen krijgt. Maar dat geldt voor ieder raadslid.

De kiezer

Het werkt natuurlijk niet in het voordeel van het raadslid als hij schuldig wordt bevonden en de boete moet betalen. “Het lekken van vertrouwelijke informatie is een ernstig feit. Hij kan het lastig krijgen als raadslid omdat hij niet meer vertrouwd wordt. Uiteindelijk is het aan de kiezer of hij in de toekomst kan blijven.”

De rechter doet op 4 november uitspraak over het burgemeesterslek. Naast raadslid Sjef van Creij wordt in deze zaak ook oud-wethouder Jos van Son verdacht.