Bosschenaren willen oude platanen niet kwijt: ‘Het zijn de longen van de wijk’

Ze hebben allemaal een groot witte strik gekregen, de 34 platanen aan de Boschveldweg in Den Bosch. Alsof de buurt ze omhelst en eigenlijk is dat ook zo. Meer dan 100 bewoners van de wijk ’t Zand waren dinsdagavond op een informatiebijeenkomst van de gemeente.

De platanen moeten wijken voor een trilwand naast het spoor. En die trilwand moet er komen omdat het kabinet meer goederentreinen door Den Bosch wil laten rijden. Goederentreinen veroorzaken overlast voor de omwonenden en een trilwand die 20 meter de grond in gaat, moet trillingen tegenhouden.

Dichter bij het spoor

“Maar niet ten koste van onze bomen. Dat gaan wij gewoon niet pikken”, zegt Loes Wouters van de actiegroep Red de Platanen. De platanen van de Boschveldweg zijn al 80 jaar oud. “Ze koelen de huizen en zuiveren de lucht. Ze zijn de longen van de wijk.”

Wouters vindt een strijdmakker in de gemeente Den Bosch. Ook die wil de platanen behouden. Sterker nog: ze helemaal geen extra goederentreinen door de stad hebben. En als dat zo nodig moet, dan mag er niet meer overlast komen. “Wij willen die wand dan wel, maar die moet dichter bij het spoor komen, zodat de platanen kunnen blijven staan”, zegt wethouder Kâhya

Te duur

Onderzoek heeft uitgewezen dat de wand wel kan worden opgeschoven, maar dan moeten er enkele gebouwen worden gesloopt en leidingen worden verlegd. Dat kost 2 miljoen euro meer. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft daar geen zin.

De gemeente Den Bosch blijft lobbyen in Den Haag. “Je moet voor de beste oplossing kiezen niet voor de goedkoopste”, zegt de wethouder. En volgens Loes Wouters mag geld geen probleem zijn. “Onze platanen zijn onbetaalbaar.”

Ode aan de boom

De actiegroep gaat de komende weken elke zondag een ode brengen aan hun bomen. Ook dinsdagavond verzamelden zich tientallen bewoners bij een van de platanen.

Wanneer er meer duidelijkheid komt over het lot van de platanen is onduidelijk. De ombouw van het spoor van Den Bosch is een van de projecten die tijdelijk stil is gelegd vanwege de stikstofcrisis.