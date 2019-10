Stikstofcrisis: boer Corné is (al) toekomstbestendig met zijn nieuwe stal

Na jaren van voorbereiding en maanden van bouwen opent melkveehouder Corné Nouws vrijdag zijn emissiearme stal. De gloednieuwe stal in Wijk en Aalburg is een gecombineerde emissiearme stal voor jong- en melkvee en daar zijn er in Brabant nog niet veel van. "Een koe in een normale (ouderwetse) stal produceert per jaar dertien kilo ammoniak. In deze nieuwe stal is dat zes kilo. Een reductie van ruim de helft."

Met de opening van zijn splinternieuwe emissiearme stal voldoet Nouws aan de strengste Brabantse milieuregels. “De investering was ruim één miljoen euro”, vertelt Nouws. “Omdat ik in Brabant en in de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen zit, viel die investering ook nog eens 80.000 euro duurder uit, omdat de provincie emissiearme roosters eist.”

Slimme roosters reduceren uitstoot ammoniak

De emissiearme roosters in de stal, naast een zeer moderne mestverwerking met continue rijdende mestrobots, zorgen ervoor dat de ammoniakuitstoot (stikstof) per koe met de helft is gereduceerd. “In de roosters zitten klepjes die de ondergelegen kelder, waar de mest in terecht komt, afsluiten. Op die manier kan de ammoniak niet terug de stal in. Over de hele lengte van de stal zit een twee meter diepe (mest)kelder.”

LEES OOK: ZLTO verwacht vrijdag honderden boeren met tractoren bij het provinciehuis

Met argusogen (en z'n oren) zal Nouws vrijdag het debat in de provinciale politiek volgen. Brabantse boeren eisen dan dat de provincie Brabant, net als veel andere provincies al gedaan hebben, de regels voor uitstoot van stikstof (onder meer in de buurt van natuurgebieden) versoepelen.

“Dat die strenge regels vrijdag van tafel gaan, kan goed", aldus Nouws. "Regels waar ook ik aan heb moeten voldoen, omdat ik hier in de buurt zit van de Loonse en Drunense Duinen. Dan was het achteraf misschien niet noodzakelijk geweest wat wij hier allemaal hebben gedaan.”