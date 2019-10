Lichaam van vermiste Sacco Tange (53) gevonden in bos bij Terheijden

Het lichaam van de vermiste Sacco Tange is woensdagmiddag in een bos bij Terheijden gevonden. Volgens de politie heeft Sacco zelf de keuze gemaakt om uit het leven te stappen.

Sacco was sinds zondag 13 oktober vermist. Hij werd die zondag voor het laatst tussen negen en tien uur 's ochtends gezien bij zijn huis in Oosterhout. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de man. Afgelopen dagen werd er met een grote groep vrijwilligers naar Sacco gezocht. Ze zochten onder meer in de bossen rondom het dorp Den Hout, want daar wandelde Sacco vaak en graag.

Sonarboot

Er werd dinsdag nog met een sonarboot in het Markkanaal bij Oosterhout naar Sacco gezocht. Woensdag werd er in Oosterhout de hele dag gezocht in de Put van Caron. Rond de klok van zes uur 's avonds maakte de politie bekend dat het lichaam van Sacco is gevonden in Terheijden.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn: www.113.nl of 0900-0113