Leraren staken: meer dan honderd scholen in Brabant dicht op woensdag 6 november

Volgende week, op woensdag 6 november gaan leraren in het basis- en voortgezet onderwijs staken. In Brabant gaat het sowieso om meer dan honderd scholen die op die dag gesloten zullen zijn. Het gaat voornamelijk om basisscholen.

In juli vroegen leraren en schoolbesturen een bedrag van 423,5 miljoen euro aan het kabinet. Dat geld is volgens hen nodig om de salarissen te verhogen en het lerarentekort aan te pakken. Premier Rutte gaat hier niet in mee, vandaar dat besloten is te gaan staken.

Aantal zal nog stijgen

Het aantal van Brabantse scholen dat sowieso gaat staken stond vorige week nog op 64. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot zo'n 128 scholen.

Bekijk hier de kaart van onderwijsvakbond AOb, met alle scholen die sowieso dicht zullen zijn.

Geen Malieveld

Stakende leraren zullen woensdag 6 november niet naar het Malieveld trekken, zoals bij de vorige staking op 15 maart. De bedoeling is dat leraren en schoolleiders via sociale media zoveel mogelijk van zich laten horen.

In De Effenaar in Eindhoven zal een grote stakingsbijeenkomst gehouden worden.