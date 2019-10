Tientallen scholen in Brabant dicht op 6 november door nieuwe staking [LIJST]

Over twee weken, op 6 november gaan leraren in het basis- en voortgezet onderwijs staken. In Brabant gaat het sowieso om 64 scholen die op die dag gesloten zullen zijn. Het gaat voornamelijk om basisscholen. Maar daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven: "We verwachten nog veel meer aanmeldingen", aldus Simone van Geest van onderwijsvakbond AOb.

In juli vroegen leraren en schoolbesturen een bedrag van 423,5 miljoen euro aan het kabinet. Dat geld is volgens hen nodig om de salarissen te verhogen en het lerarentekort aan te pakken. Premier Rutte gaat hier niet in mee, vandaar dat besloten is te gaan staken.

Aantal zal nog stijgen

De verwachting is dat het aantal van 64 Brabantse scholen, die 6 november dicht zijn, nog wel zal stijgen.

"We verwachten nog veel meer aanmeldingen, in verband met de herfstvakantie in het zuiden hebben veel leraren zich nog niet gemeld", aldus Simone van Geest van onderwijsvakbond AOb. Ook geven niet alle leraren en scholen bij de AOb aan of ze gaan staken. De kaart op de website van het AOb wordt regelmatig geüpdatet.

Geen Malieveld

Stakende leraren zullen 6 november niet naar het Malieveld trekken, zoals bij de vorige staking op 15 maart. De bedoeling is dat leraren en schoolleiders via sociale media zoveel mogelijk van zich te laten horen.

Hieronder een lijst met alle 64 scholen die op 6 november sowieso dicht zullen zijn:

Aalburg

Basisschool Prins Willem Alexander

Beek en Donk

Basisschool 't Otterke

Bergen op Zoom

Basisschool de Krabbenkooi

Basisschool Oost

Berkel-Enschot

Basisschool Berkeloo

Berlicum

Basisschool De Kleine Beer

Best

Basisschool De Kiezel

Boekel

Basisschool Octopus

Boxmeer

Basisschool De Bakelgeert

Boxtel

De Angelaschool

Breda

Basisschool De Horizon

Basisschool Kievitsloop

Basisschool De Werft

Basisschool De Liniedoorn

Basisschool Jacinta

Basisschool Dirk van Veen

Den Bosch

Basisschool De Duizendpoot

Basisschool L W Beekman

Deurne

Basisschool D'n Bogerd

Dongen

Basisschool St Agnes

Basisschool De Noorderpoort

Basisschool De Biezenkring

Eersel

Basisschool De Groote Aard

Eindhoven

Mytylschool

Basisschool De Koreander

Geldrop

Basisschool St Josef

Gemert

Basisschool De Pandelaar

Goirle

Basisschool Den Bongerd

Basisschool Kameleon

Grave

Basisschool De Raamdonk

Handel

Basisschool De Havelt

Heeze

Basisschool De Trummakkers

Basisschool De Berkenschutse

Helmond

Basisschool Silvester Bernadette

Basisschool De Goede Herder

Heeswijk-Dinther

Basisschool Het Palet

Moerdijk

Basisschool de Klaverhoek

Maarheeze

Basisschool De Stapsteen

Nuenen

De Crijnsschool

Nuland

Basisschool De Hoogakker

Oisterwijk

Basisschool De Kikkenduut

Oss

Basisschool Hertogin Johanna

Basisschool De Polderhof

Basisschool De Teugelaar

Basisschool 't Molenveld

Rijen

Basisschool De Kring

Roosendaal

Basisschool Zilverlinde

Rosmalen

Basisschool 's Sparrenbos

Schaijk

Basisschool Den Omgang

Sint Anthonius

Basisschool Leander

Tilburg

Basisschool Meander

Basisschool De Lochtenbergh

Basisschool De Regenboos

Basisschool De Cocon

Basisschool De Zuidwester

Valkenswaard

Basisschool De Windroos

Basisschool De Dorenhagen

Basisschool De Grasspriet

Basisschool De Smelen

Veghel

Basisschool De Uilenbrink

Vught

Basisschool De Springplank

Basisschool De Lichtstraat

Waalre

Basisschool De Meent

Zeeland

Basisschool De Wizzert