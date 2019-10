Verwarde man aangehouden die willekeurige voorbijgangers sloeg

De man probeerde toen een leerling en een begeleider te slaan in Nuenen. De twee deden mee aan een vossenjacht van school toen de mepper een klap probeerde te geven terwijl hij voorbij fietste.

De politie ging meteen op zoek en hield een man aan die aan het signalement voldeed. De Eindhovenaar was toen zo verward dat hij gelijk werd opgenomen.

In deze omgeving sloeg de verwarde man willekeurige voorbijgangers. (Foto: politie)



De eerste keer dat de man toesloeg was eind september in Helmond. Hij sloeg daar vanaf zijn fiets twee andere fietsers. Eerder bleek hij ook zomaar een vrouw in Helmond in het gezicht geslagen te hebben. Een week later probeerde hij een 15-jarig meisje te slaan, maar die kon de mep ontwijken.

Justitie gaat nu bekijken hoe de man strafrechtelijk vervolgt kan worden.

