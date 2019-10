'500 stukjes in 40 minuten', Christel en Juul naar EK legpuzzels maken [VIDEO]

HEEZE -

Binnen 24 uur zoveel mogelijk legpuzzels maken. En natuurlijk wakker blijven. Voor die opgave staan zussen Christel en Juul van Dijk. Dit weekend doen ze mee aan het EK legpuzzels maken in het Belgische Hannut. Maar een Europese titel is er niet echt. "Het is echt voor de gezelligheid en het goede doel", zegt Christel. De zussen hebben het puzzelen met de paplepel ingegoten gekregen en maken er in Belgiƫ een echt familie-evenement van.