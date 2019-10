Man die kindergraf Veldhoven zou hebben geopend, ook verdacht van diefstal 4 urnen

De 22-jarige man uit Eindhoven die wordt verdacht van het openen van een kindergraf in Veldhoven, zou ook vier urnen van een begraafplaats in Eindhoven hebben gestolen. In totaal verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) hem van vijf verschillende zaken. De rechtbank bepaalde vrijdag dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

De man werd dinsdag aangehouden voor meerdere gevallen van grafschennis en diefstallen van begraafplaatsen. Zo zou hij in Veldhoven onder meer een kindergraf open hebben gemaakt. Het OM verdenkt hem van diefstal uit dit graf. Een ander graf in Veldhoven zou door de 22-jarige man zijn vernield. Hij zou in dit graf hebben gegraven.

Daarnaast wordt hij verdacht van het stelen van vier urnen in Eindhoven en het bespuiten van een kerk in die plaats. De man zou tot slot in Vessem een lantaarn en meerdere kruizen van de begraafplaats hebben gestolen.

Onderzoek psychische gesteldheid

De verdachte is meerdere keren gehoord, meldt een woordvoerder van het OM. Over de inhoud van die verhoren wil het OM niets kwijt. Wel laat een woordvoerder weten dat er wordt gekeken naar zijn psychische gesteldheid. De advocaat van de verdachte was vrijdagmiddag niet bereikbaar.

