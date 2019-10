Rust keert terug na gespannen situatie bij provinciehuis Den Bosch: uitvalswegen nog geblokkeerd

ME in het provinciehuis. (Foto: Marco van der Wel)

DEN BOSCH -

Bij het boerenprotest voor het provinciehuis in Den Bosch is vrijdagavond de rust teruggekeerd. Aan het eind van de middag ontstond er even een grimmige sfeer. Boeren plaatsten trekkers bij de ingang van het provinciehuis. De ME kwam ter plekke om de boeren op afstand te houden. Die situatie is nog steeds van kracht, maar verloopt nu rustig.